Magdeburger Kita gesperrt: Das sagt die Stadt zu den Schäden am Dach

Erzieherinnen und Kinder der Magdeburger Kita "Schlupfwinkel" mussten in ein Ausweichquartier umziehen, weil Teile ihrer Einrichtung gesperrt wurden.

Magdeburg - „Sofort und unverzüglich“ sollten die Gruppenräume der Igel, Biber und Grashüpfer geräumt werden. So stand es in dem Schreiben, das Sarah Wankum, Leiterin der Magdeburger Kita „Schlupfwinkel“, vor wenigen Wochen

erhalten hatte. Die drei Gruppen mit 80 Kindern mussten zwei Tage lang in anderen Teilen der Einrichtung in der Victor-Jara-Straße unterkommen. Dann stand ohnehin eine zweiwöchige Schließzeit an.