Magdeburger Kita packt bringt Pakete für Kinder in Armut

Eine Woche lang können Magdeburger Weihnachtspakete für Kinder, die in Armut leben, abgeben. Die erste große Ladung kam gesammelt von einer Kita. So lief der Start der Aktion ab.

Bereits am ersten Tag der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wurden 27 Pakete in Magdeburg gesammelt.

Magdeburg - Die jährliche Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist in Magdeburg in vollem Gange. Seit Montag, 7. November, werden wieder Schuhkartons voller Geschenke für Kinder in Armut gesammelt und pünktlich zu Weihnachten in osteuropäische Länder geschickt.