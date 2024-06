Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wie viele Kinder genau in der Magdeburger Einrichtung ihre ersten Lebensjahre verbracht haben, kann Leiterin Annett Saager gar nicht genau sagen. Dabei ist sie schon seit 1998 in der Kindertagesstätte tätig. Doch die Einrichtung ist noch viel älter. Denn eröffnet wurde sie schon am 20. Februar 1954, weshalb am 1 nun das 70-jährige Bestehen gefeiert werden kann.