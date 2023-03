Fast vier Jahrzehnte leitete und prägte Frank Satzky den Magdeburger Knabenchor. Nun will er seinen Posten aufgeben. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Magdeburg - 1985 kam Frank Satzky nach Magdeburg, um hier einen Knabenchor aufzubauen. Dafür hatte er damals die Stelle des II. Chordirektors am Theater der Landeshauptstadt angetreten. Als Junge hatte er selbst im Dresdner Knabenchor entsprechende Erfahrungen sammeln können, die er später als Gesangslehrer am Konservatorium Georg Philipp Telemann an mehrere Generationen von jungen Nachwuchssängern weitergab. Heute besteht der Magdeburger Knabenchor aus 55 Sängern im Alter von 7 bis 35 Jahren.