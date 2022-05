Magdeburger Komparsen wollen gemeinsam Kinofilm schauen

Der in Cannes ausgezeichnete Film „Große Freiheit“ wurde in Magdeburg gedreht. Für Gefängnisszenen wurden über 400 Komparsen gesucht. Sie wollen sich jetzt treffen.

Magdeburg - In Cannes hat der Film „Große Freiheit“ bereits den Jurypreis in der Kategorie „Un certain regard“ („Ein gewisser Blick“) abgeräumt. Im März 2022 könnte noch die Oscar-Verleihung in Los Angeles folgen. Auf der Leinwand hüben wie drüben: waschechte Magdeburger Charakterköpfe. Denn der Film, der sich thematisch mit dem Homosexuellen-Paragrafen 175 beschäftigt, wurde zu großen Teilen in der ehemaligen Justizvollzugsanstalt (JVA) in Sudenburg gedreht. Die Wärter und Insassen wurden von Komparsen aus der Umgebung dargestellt.