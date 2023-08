In der Magdeburger Innenstadt brachte in den vergangenen Tagen eine lautstarke Sirene die Anwohner um den Schlaf. Sie wurde bei Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn eingesetzt.

Magdeburg - In den vergangenen Tagen und Nächten gellte in regelmäßigen Abständen eine extrem laute Sirene durch die Magdeburger Innenstadt. Im Bereich der Bahnstrecke am ehemaligen Schlachthof im Stadtteil Stadtfeld-Ost arbeitete die Deutsche Bahn an den Gleisen.

Zur Sicherheit der Arbeiter wurde eine sogenannte Rottenwarnanlage eingesetzt, die diese lautstark auf nahende Züge aufmerksam macht – und das auch zu nachtschlafender Zeit, wie Anwohner kritisieren.

Arbeiten finden während nächtlicher Sperrpausen im Bahnbetrieb statt

Doch sie können nun aufatmen. Denn am Montag, 31. Juli 2023, endeten die Arbeiten zum Austausch von Gleisschwellen, wie ein Bahnsprecher auf eine zeitgleich gestellte Volksstimme-Anfrage mitteilt.

Die Maßnahme fand in der Nacht in Sperrpausen statt, damit die Züge tagsüber für die Fahrgäste fahren können, erklärt er weiter. Für dringlich notwendige Arbeiten gebe es auch keine gesetzlichen Beschränkungen, was den Zeitpunkt betrifft.

Alternativen zur lauten Warnanlage gibt es nicht

Zudem gelten strenge Vorschriften, was die Sicherheit der Arbeiter angeht. Alternativen zu dieser Warnanlage gebe es nicht.

Ob in diesem Jahr noch weitere Gleisarbeiten in Magdeburg unter Einsatz einer Rottenwarnanlage stattfinden, könne er aktuell nicht sagen. Die jeweilige Sicherungsart werde erst kurz vor Baubeginn festgelegt, so der Bahnsprecher.