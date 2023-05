Im Magdeburger Krankenhaus St. Marienstift wurde die 20.000. Geburt durchgeführt: vom ersten Kind am Tag nach Eröffnung der Klinik bis zum Jubiläumsbaby Leon.

Magdeburg - Am 24. Mai 2023 um 21.43 Uhr war es so weit: Die 20.000. Geburt im Magdeburger Krankenhaus St. Marienstift wurde zu einem glücklichen Ende gebracht. Der kleine Leon Alexander ist das Jubiläumsbaby, das per Kaiserschnitt auf die Welt kam.