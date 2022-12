Magdeburger Linke hat genug von Ehrungen für Kaiser Otto

Magdeburg - Bereits in den Jahren 2001, 2006 und 2012 haben die Magdeburger Museen in drei Großausstellungen das Leben und Wirken von Kaiser Otto gewürdigt. Inzwischen hat er – hat seine Ära – mit dem Ottonianum am Dom quasi ein eigenes Ausstellungshaus. Zur Ratssitzung im Dezember 2022 stand ein weiterer Höhepunkt der musealen Kaiserehren in Magdeburg zur Abstimmung oder besser, dessen Finanzierung.