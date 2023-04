Rund ein Drittel aller deutschen Kaderathleten gibt an, schon Gewalt im Sport erlebt zu haben. Weltweit machen Missbrauchsfälle Schlagzeilen. Ein Thema auch in der Sportstadt Magdeburg? Ein Linke-Stadtrat meint ja.

Magdeburg - Magdeburg ist Sportstadt – in der Spitze und in der Breite. Die mehr als 170 Sportvereine der Stadt zählen rund 32.000 Mitglieder vom Kleinkind bis zum Senioren. Auch der Magdeburger Linke-Stadtrat Dennis Jannack ist ein sportbegeisterter Magdeburger und eben deshalb zugleich besorgt im Angesicht von Untersuchungen zum Ausmaß von Gewalt und Übergriffen im Amateur- und Leistungssport und schlaglichtartig zum Teil weltweit für Entsetzen sorgenden Fällen zum Beispiel in der Turnerinnenelite der USA, die sich jahrelang sexuellen Übergriffen ausgeliefert sah. Studien unter anderem der Deutschen Sporthochschule Köln legen nahe, dass etwa ein Drittel aller Kaderathleten – also solcher im höheren Wettkampfbetrieb – Formen von sexueller Gewalt im Sport erleben haben. Rein statistisch liegen solche Fälle also auch in Magdeburg nahe.