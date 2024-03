Die aus der Ukraine stammende Magdeburgerin Kateryna Kaidalova ist zur drittschönsten Misses in Deutschland gekürt worden. Sie hat ihre große Liebe gefunden und Erfolg im Job. Warum ihr Glück trotzdem nur fast perfekt ist.

Magdeburger Misses: So schön kann der dritte Platz sein

Kateryna Kaidalova (31), hat Magdeburg bei der Misswahl in Wernigerode repräsentiert und in der Kategorie "Mrs. Deutschland" den 3. Platz belegt. Hier mit ihrem Partner, größtem Fan und Chef Kiril Litvin (39).

Magdeburg. - Eigentlich könnte Kateryna Kaidalova kaum glücklicher sein. Vor wenigen Tagen wurde sie in Wernigerode zur drittschönsten Misses in Deutschland gekürt. Sie steht kurz vor ihrer Hochzeit und leitet mit ihrem Traummann ein Pflege- und Betreuungsunternehmen. Doch während für die 31-Jährige alle Zeichen auf Liebe und Erfolg stehen, herrscht in ihrer Heimat Krieg.