In Magdeburg will eine Initiative aus Modeschaffenden vom 24. bis zum 30. April mehr Bewusstsein für Missstände in der Textilindustrie schaffen.

Unter dem Motto #whomademyclothes? werden Kunden aufgefordert, sich mit ihrer Kleidung auseinanderzusetzen und deren Herkunft zu hinterfragen. In Magdeburg wollen mehrere Initiativen, Modeschaffende und Geschäfte Ende April auf Missstände in der Textilbranche aufmerksam machen.

Magdeburg - Die Fashion Revolution Week fordert auch 2023 mehr Transparenz in der Modeindustrie und erinnert an das Textilfabrik-Unglück 2013 in Bangladesch. Erstmals beteiligt sich Magdeburg an der Aktionswoche.