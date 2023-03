Die Eröffnung des City-Tunnels am Magdeburger Hauptbahnhof sorgt im Stadtfelder Oli-Kino für große Freude. Der Anschluss an die Innenstadt wird mit einer Party gefeiert.

Magdeburg - „Endlich freie Fahrt für Stadtfeld“ steht in großen Lettern auf der Anzeige über dem Eingang des traditionsreichen Oli-Kinos in Magdeburg-Stadtfeld. Unter diesem Motto will Betreiberin Ines Möhring am 31. März 2023 eine große Tunnelparty feiern. Anlass ist die offizielle Eröffnung des City-Tunnels am Magdeburger Hauptbahnhof, die Oberbürgermeisterin Simone Borris am gleichen Tag vollziehen wird.