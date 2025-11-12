Das Magdeburger Ehepaar Helga und Werner Trumpf feiert Gnadenhochzeit. Seit 70 Jahren sind sie verheiratet. Das Fitnessstudio und die Großfamilie halten sie fit. Tipps für eine lange Ehe haben sie auch.

Magdeburger Paar feiert 70 Jahre: Was für eine gute Ehe wichtig ist

Magdeburg. - Sie gehen wöchentlich zusammen zum Fitnessstudio, haben jeder ihren eigenen Hobbyraum und gemeinsam fünf Kinder großgezogen. Diese drei Faktoren sind nur ein paar der vielen, die Werner und Helga Trumpf über 90 Jahre alt werden ließen und seit 70 Jahren zu einem glücklich Paar machen.