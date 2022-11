Magdeburger Partnerstadt Saporischschja im Raketenhagel

Saporischschja - Der Ukraine-Krieg geht in einen weiteren Monat – und inzwischen sind auch laut internationalen Medien immer wieder Einrichtungen der Strom- und Wasserversorgung und zivile Einrichtungen das Ziel der russischen Angriffe. Diese Einschätzung gilt auch in Magdeburgs Partnerstadt Saporischschja, die sich im Süden der Ukraine befindet. Die Hauptstadt des Gebiets, von dem ein Teil zum von Russland nach einem Referendum unter irregulären Bedingungen beanspruchten Teil der Ukraine gehört, liegt in der Nähe der Frontlinie. Seit Monaten werden hier Tausende Flüchtlinge aufgenommen, und Tag für Tag werden die Menschen wegen drohender Luftangriffe aufgefordert, sich in Schutzräume zu begeben.