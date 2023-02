Magdeburger Pilzmanufaktur zieht mit Hofladen in ehemaligen Discounter

Dieter Völkers eröffnet die Magdeburger Pilzmanufaktur an neuem Standort im ehemaligen Discounter in Alt-Olvenstedt.

Magdeburg - Elf verschiedene Pilzsorten, Gewürze aus Pilzen, Gemüse aus der Region und bald auch eine eigene Pilzzucht haben ihren Platz in Alt-Olvenstedt gefunden. Dieter Völkers ist mit seiner Magdeburger Pilzmanufaktur in die ehemaligen Aldi-Räumlichkeiten in Alt-Olvenstedt gezogen. Wie die Manufaktur das Einkaufen im Magdeburger Stadtteil erleichtert.