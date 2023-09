Mit einem Verkehrsaktionstag hat die Magdeburger Polizei Gurtmuffel und Handysünder im Stadtgebiet ins Visier genommen. Was die Beamten dabei alles feststellten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Das Handy am Ohr während der Fahrt? Kein Gurt angelegt? Die Magdeburger Polizei hat gestern Verkehrssünder ins Visier genommen – und zwar in zivil. Mit drei Fahrzeugen waren die Beamten des Polizeireviers am Donnerstag (7. September 2023) zu Kontrollen ausgerückt.