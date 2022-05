Magdeburger proben Einsätze und verstärken die freiwillige Feuerwehr

Erstmals seit Beginn der Pandemie sind wieder Feuerwehrfrauen und -männer bei der Freiwilligen Feuerwehr Olvenstedt in Magdeburg ausgebildet worden.

Magdeburg - Dem Hobby etwas mehr als Unterhaltung abgewinnen und sich für die Gemeinschaft einsetzen. So lässt sich der Weg beschreiben, den Eike Knust in den vier vergangenen Wochen gegangen ist. „Über das Computerspielen bekam ich Kontakt zu anderen Spielern, die sich in ihrer Freizeit bei der Feuerwehr engagieren. Dadurch wurde mein Interesse geweckt“, sagt der 18-Jährige aus Prester, der einer von acht Teilnehmern ist, welche den Grundlehrgang bei der Olvenstedter Feuerwehr absolvieren. Er ist der Einzige, der bislang keine Berührungspunkte mit der Feuerwehr hatte.