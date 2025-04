Magdeburg - Magdeburger Zirkusenthusiasten retteten 40.000 Exponate einer Clownsausstellung in Leipzig vor der Müllkippe.

Der Duft von Sägespänen - mittendrin eine schrill-bunt gekleidete und hampelnde Person in übergroßer Kleidung samt Knollennase: Clowns begeistern seit Generationen Groß und Klein, vornehmlich unterm Zirkusdach, aber auch auf vielen Bühnen dieser Welt. Diese lange Kultur- und Kunstgeschichte begeisterte auch Hans-Dieter Hormann.

Er sammelte und dokumentierte über Jahre alles rund um die große Kunst der Clownerie: Figuren, Prospekte, Ankündigungen, Plakate, Zeitungen. Mitschriften. 40.000 Exponate kamen so in seinem Museum in Leipzig zusammen.

Zirkusmuseum in Magdeburg. Rainer Schweingel

Entsprechend groß war der Aufschrei, als Clown-Fan Hormann im vergangenen Jahr alles hinwerfen musste. Schwierigkeiten mit seinem Mietobjekt waren die Hauptgründe. Das Clown-Museum schloss.

Mühevolle Kleinarbeit

Zurück blieben neben Traurigkeit vor allem die in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragenen Exponate. Doch deren Zukunft ist nun geklärt. Denn mit Gerhard Mette aus Magdeburg gibt es einen mindestens ebenso großen Zirkus- und Clown-Fan wie den Leipziger Hans-Dieter Hormann. Schließlich ist der Elbestädter seit Jahrzehnten Gründer, Chef und Nestor des Magdeburger Zirkusmuseums auf dem Schnapshersteller-Gelände von Abtshof in der Brauereistraße 4 in Buckau. Für sein Engagement wurde er deshalb von den Volksstimme-Lesern auch schon zu einem der Magdeburger des Jahres gewählt.

Umzug mit Transportern

Als Mette also von den nicht so lustigen Problemen des Leipziger Zirkusmuseums hörte, stand für ihn ziemlich schnell fest: „Da müssen wir irgendwie helfen“. Doch das ist für Menschen im Ehrenamt wie Mette einfacher gesagt als getan. Denn bereits der Unterhalt des Zirkusmuseums in Magdeburg mit ebenfalls mehreren Zehntausend Exponaten ist aufwendig und kostet Geld.

Zirkusmuseum mit Clownfiguren. Rainer Schweingel

Mit Unterstützung von Sponsoren haben es Gerhard Mette und viele Unterstützer aus den Reihen des Fördervereins sowie der Sektion der Zirkusfreunde Magdeburg und weiteren Helfern geschafft, die mehr als 40.000 Exponate rund um das Thema Clownerie zu retten. Mit mehreren Kleintransportern wurden die Utensilien in großen Kisten von Leipzig nach Magdeburg gebracht. Doch das war nur ein erster Schritt. Denn schließlich nützt das ganze Material unsortiert weder den Clown-Fans noch der Nachwelt.

Eröffnung steht an

Folglich stand nach dem Umzug 2024 in den Monaten danach eine Inventur an. Was ist da – und was eignet sich für eine öffentliche Präsentation? Mit vielen Unterstützern konnten auch auf diese Fragen Antworten gefunden werden. In unzähligen Stunden wurden ein Großteil des Fundus des Leipziger Clown-Museums sortiert und bewertet und obendrein Räume für die Erweiterung des Zirkusmuseums in Buckau mit Pinsel und Tapetenkleister hergerichtet.

Das Zirkusmuseum in Magdeburg. Rainer Schweingel

So kann nun für den 3. Mai ganz offiziell zur Ausstellungseröffnung der „Leipziger Clownssammlung im 1. Magdeburger Circusmuseum“ eingeladen werden, freut sich auch Dieter Steinecke als Vorsitzender des Fördervereins. Ab 13 Uhr gibt es bis 17 Uhr Führungen durchs Museum und ein zirzensisch geprägtes Programm für die ganze Familie.

Clows in Klein: Auch solche Miniaturausgaben sind zu sehen. Rainer Schweingel

Rettung vor dem Müll

„Wir sind sehr froh, dass wir das alles geschafft haben und der Nachlass des Leipziger Museums nicht in irgendwelchen Kellern oder gar noch schlimmer auf der Mülldeponie gelandet ist“, sagt ein sichtlich freudiger, angesichts der Arbeit aber auch geschaffter Gerhard Mette. Und es scheint, als würden die Dutzenden Clownfiguren ringsum das alles „hören“ und für ihre Lebensrettung wie lebendige Originale dankbar lächeln.

Zirkusmuseum Magdeburg: Brauereistraße 2 in Buckau, mittwochs 10 bis 17 Uhr sowie nach Absprache unter 0171/9544715. 3. Mai: Zirkustag und Eröffnung der zusätzlichen Clown-Ausstellung mit Programm ab 13 Uhr.