Die Rettungswache Mitte in der Magdeburger Innenstadt ist seit 2017 in einem Container angebracht. Warum sich das vorerst auch nicht ändern wird.

Magdeburg - Seit 2017 sind die Einsatzkräfte der Rettungswache Mitte in Magdeburg nun schon in Containern untergebracht. Damals mussten sie ihren angestammten Standort im ehemaligen Altstadt-Krankenhaus aufgeben, weil dieses umgebaut und saniert werden sollte. Dies ist mittlerweile größtenteils auch bereits geschehen. Nur die Rettungswache ist bis heute ein Provisorium in einer kleinen Containerburg an der Max-Otten-Straße geblieben.