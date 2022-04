Magdeburger Schulanbau löst das jahrelange Platzproblem in Ottersleben

Drei Etagen umfasst der Anbau, der das Platzproblem in der Ottersleber Grundschule in Magdeburg beheben soll. Die Bauarbeiten laufen nun an.

So wird der Anbau der Grundschule Ottersleben aussehen, der an der Ecke Richard-Dembny-Straße/Alt Benneckenbeck errichtet wird.

Magdeburg - Mit der Absperrung des Baubereichs und der Einrichtung der Straße Alt Benneckenbeck als Sackgasse vor einer Woche ist klar, der Bau des Anbaus steht in den Startlöchern. Seit Mitte der 2000er Jahre drängten Bewohner und Institutionen darauf, die Kapazität der Grundschule zu erweitern. Da deren Platz nicht mehr zum Beschulen aller Grundschüler ausreichte, mussten die Viertklässler ein Ausweichquartier in der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“ an der Straße Frankefelde besuchen. Aus dem Provisorium wurde eine Dauerlösung, da die Suche nach Alternativen keinen Erfolg hatte. Erst 2018 gab es mit dem Ankauf des Nachbargrundstücks der Schule – die Stadt einigte sich mit der in Skandinavien lebenden Eigentümerin auf einen Kauf – den Durchbruch.