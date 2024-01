Magdeburg - Wenn die Jungen und Mädchen der Grundschule An der Klosterwuhne morgens zum Unterricht kommen, stinkt ihnen eine Sache ganz gewaltig. Und zwar jene Eltern, die direkt vor dem Eingang zum Schulgelände stehen und eine Zigarette rauchen.

„Den Qualm bekommen wir Kinder dann ins Gesicht. Das ist aber schlecht für die Lungen“, sagt Tasnim. „Zudem haben einige Kinder auch Asthma“, ergänzt Michelle. Deshalb hatte sich das Schülerparlament der Grundschule dazu entschlossen, etwas gegen die qualmenden Eltern zu unternehmen.

Eltern unterstützen Schüleraktion gegen das Rauchen

Am Dienstagmorgen suchten sie ausgerüstet mit Protestplakaten das Gespräch mit den Eltern. „Bitte auf der anderen Straßenseite rauchen!“, lautet ihre Mindestforderung. Noch besser wäre es natürlich, gar nicht zu rauchen, meinen die Kinder unisono.

Viele Eltern hätten sich positiv geäußert und erklärt, dass sie die Protestaktion „richtig gut“ finden, wie sie erzählen. Unter anderem auch eine Mutter mit Kinderwagen, die der Zigarettenqualm ebenfalls stört.

Schülerparlament arbeitet seit zwei Jahren für schönere Schule

Leider seien an diesem Morgen keine von den Eltern da gewesen, die sonst gerne einmal eine Zigarette vor dem Schultor rauchen, berichten die Schüler weiter. Sie hoffen aber, dass sich die Aktion Rauchfrei trotzdem rumspricht und für ein Einlenken sorgt. Auch beim nächsten Elterncafé soll noch einmal auf das Anliegen hingewiesen werden, wie Schulsozialarbeiterin Christin Gerloff erläutert.

Das Schülerparlament gibt es seit zwei Jahren an der Grundschule in Nord. „Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Schule immer schöner wird“, erklärt Tasnim. Aktuell sind sie gerade dabei, einen Schulsong aufzunehmen. 16 Strophen haben sie sich dafür bereits ausgedacht. In der Villa Wertvoll nehmen sie das Lied nun professionell auf und wollen es demnächst präsentieren.