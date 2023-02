Einige Seen in Magdeburg haben mit Problemen bei der Wasserqualität zu kämpfen. Die Stadtverwaltung bildet nun eine Arbeitsgruppe.

Magdeburger Seen: Stadtverwaltung bildet Arbeitsgruppe

Blick auf den Neustädter See in Magdeburg. Das beliebte Badegewässer hat mit Poblemen bei der Wasserqualität zu kämpfen.

Magdeburg - Mehrere Seen in Magdeburg haben Probleme mit der Wasserqualität. Dem will sich die Stadtverwaltung nun mit einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe stellen. Denn die Probleme sind teils akut.