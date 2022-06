Magdeburger Siedlergaststätte wird mit neuer Pächterin wiedereröffnet

Stefanie Grabinski betreibt die Gaststätte "Zur Heimatliebe" in der Milchweg-Siedlung in Magdeburg.

Magdeburg - Am Ende hat es doch länger gedauert als gehofft. Aber am Sonnabend, 28. August 2021, will Stefanie Grabinski nun die Eröffnung ihrer Gaststätte „Zur Heimatliebe“ im Kulturhaus am Bittkauer Weg feiern - Monate später als ursprünglich vorgesehen.