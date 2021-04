Magdeburger spielen sich für klassische Premiere ein

Magdeburg

Die Kameras und Scheinwerfer sind ausgerichtet, die Instrumente liegen bereit. Mit einem Auftritt vom Rossini-Quartett in erweiterter Besetzung erklingt am 14. April erstmals klassische Musik im neuen Konzertsaal vom Gröninger Bad. Das Konzert wird über das Internet übertragen. „Bislang haben klassische Musiker den Saal nur für Proben genutzt und waren von der Akustik hellauf begeistert“, sagte am Dienstag Gregor Schienemann vom Gröninger Bad. Da hatten sich die Mitglieder vom bekannten Rossini-Quartett mit weiteren Musikern im Salbker Musik- und Medienzentrum eingefunden, um sich einen Eindruck vom Klang in dem im vergangenen Jahr neu eröffneten Konzertsaal zu verschaffen. Einspielen und ein Gefühl entwickeln, wie man das Probespiel zusammenfassen kann.

Gute Erfahrungen mit Livestreams

Das Gröninger Bad hat bereits ein Rockkonzert sowie Auftritte vom Puppentheater Magdeburg (zu denen sich über 3000 Internetnutzer zugeschaltet hatten) live über das Internet übertragen und damit gezeigt, „dass diese Angebote auf eine gute Resonanz stoßen“, so Kerstin Reibold, Geschäftsführerin des Traditionshauses. Damit solle auch die Wartezeit verkürzt werden, „bis es wieder möglich sein wird, zu einem Konzert in das Gröninger Bad zu gehen. Das Publikum fehlt sehr – nicht nur wirtschaftlich“.

Die Musiker geben Stücke von Georg-Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel sowie Johann-Sebastian Bach. Dessen Brandenburgisches Konzert war vor genau 300 Jahren aufgeführt worden und Teil des Vortrags, wie Marco Reis vom Rossini-Quartett hinwies. Das Konzert kann ab 20 Uhr kostenfrei über den Youtube-Kanal „groeninger tv“ verfolgt werden. Es besteht die Möglichkeit, den Aufritt mit einer Spende zu unterstützen.