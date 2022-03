Magdeburger Spitzenleistungen auf neun Quadratmetern

Magdeburg - Regelmäßig messen Auszubildende ihre Leistung in Wettbewerben - jetzt gab es einen Erfolg für den Nachwuchs der Garten- und Landschaftsbauer. Der Sachsen-Anhalt-Cup fand in Aschersleben statt. Dort befindet sich die berufliche Ausbildungsstätte der Branche. In mehreren Bereichen mussten die Teilnehmer ihr Können beweisen.