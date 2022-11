Magdeburger Stadtrat diskutiert die Zukunft der MDCC-Arena

Soll der FCM sein Stadion künftig in eigener Regie bespielen und bewirtschaften? Eine Mehrheit im Magdeburger Stadtrat plädiert für die offene Debatte zur Sache.

Magdeburg - Eine Mehrheit der Stadträte in Magdeburg ist offen für eine Debatte zur Zukunft der MDCC-Arena in neuer Trägerschaft. Die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz schlägt die Übertragung des Stadions an den 1. FCM vor.