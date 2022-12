Magdeburger Stadtrat verabschiedet Not-Appell zur Bildung einstimmig

Magdeburg - Der Ministerpräsident hat schon vor Posteingang reagiert. Der Stadtrat hat dem Magdeburger Brandbrief in Sachen Bildungsnotstand am 8. Dezember 2022 Rückenwind mit einstimmiger Zustimmung verliehen. Der Brief geht erst in ein paar Tagen an die Landesregierung Sachsen-Anhalt raus. Zuvor tragen sich weitere Unterzeichner ein.