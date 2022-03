Magdeburger Stadtteil bis zum Jahresende ohne Straßenbahnanschluss

Magdeburg - Es ist ein historischer Moment: Am 4. September, also am Sonnabend in einer Woche, rollt die letzte Straßenbahn über die alte Zollbrücke und Anna-Ebert-Brücke gen Cracau. Nach 137 Jahren. Hintergrund ist die nächste Sperrphase im Zusammenhang mit den Brückenbauarbeiten für den Ersatzneubau Strombrückenzug. Wenn, wie geplant, im August 2023 dafür die Verkehrsfreigabe erfolgen kann, fahren die Straßenbahnen über diese Passage von und nach Ostelbien.