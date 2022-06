Magdeburger Supermarkt-Brand: Wer haftet, wenn Kinder kokeln?

Beim Brand des Norma-Marktes in Magdeburg am vergangenen Sonntag, 15. August 2021, ist ein immenser Schaden entstanden. Bislang hat die Polizei zwei tatverdächtige Kinder ermittelt.

Magdeburg. - Stundenlang haben am vergangenen Sonntag, 15. August 2021, rund 50 Feuerwehrleute in Sudenburg versucht zu retten, was zu retten ist. Doch der Norma-Markt stand bereits bei ihrer Ankunft lichterloh in Flammen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei könnte eine Gruppe Kinder für das verheerende Feuer verantwortlich sein. Zeugen sahen Kinder beziehungsweise Jugendliche zum Brandzeitpunkt vor Ort. Laut Polizei sind bislang zwei Kinder als Tatverdächtige ermittelt worden, hieß es. Die Ermittlungen und Anhörungen laufen noch.