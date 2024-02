Ein neues Welcome Center an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist bald erste Anlaufstelle für internationale Studenten und Mitarbeiter nach ihrer Ankunft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Gut 4.000 internationale Studenten lernen derzeit bereits an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Dazu kommen zahlreiche Mitarbeiter, die ebenfalls ausländische Wurzeln haben. Um sie künftig besser an der Uni willkommen zu heißen, wird derzeit an der Gareisstraße das neue Welcome Center errichtet.