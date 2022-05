Magdeburger Vermieter verteidigen weiteren Abriss von Wohnhäusern

Magdeburg - Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) und Wohnungenossenschaften beantragen für die kommenden Jahre Fördergelder in Millionenhöhe für neue Rückbauvorhaben in Magdeburg Nord. Konkret benannt wurde in einem Ratsbeschlusspapier der Abriss des Zehngeschossers am Schrotebogen 16-21 nahe dem Neustädter See. Die Linke intervenierte auf der Ratssitzung am 21. Oktober 2021 heftig gegen den weiteren Abriss von preiswertem Wohnraum in Magdeburg und warf den Vermietern mangelnde soziale Verantwortung bei wachsendem Geschäftsinteresse vor. Eine Ratsmehrheit folgte dem Linke-Veto nicht und bewilligte die Anträge auf Abrissfördergeld. Dennoch wollen die angesprochenen Vermieter den Vorwurf nicht einfach im Raum stehen lassen. Wobau-Geschäftsführer Peter Lackner und Thomas Fischbeck, Vorstandssprecher der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft MWG, melden sich in einer gemeinsamen Erklärung zur Sache zu Wort.