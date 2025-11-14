Nach Streit um die Sicherheitsvorkehrungen des Weihnachtsmarktes Magdeburg und einem Krisengipfel wird beim Schutz des Marktes jetzt nachgelegt. Jetzt wurden zusätzliche Sandsäcke verteilt.

Rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden am Freitag (14. November 2025) zusätzliche Sandsäcke verteilt.

Magdeburg. - Noch vor wenigen Tagen stand der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf der Kippe. Das Sicherheitskonzept sorgte für Streit mit dem Landesverwaltungsamt. Erst ein Krisengipfel und eine Einigung, bei den Sicherheitsvorkehrungen nachzubessern, brachten den Durchbruch. Welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden sollten, wurde bewusst nicht mitgeteilt.