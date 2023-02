Die größte Youtube-Werkstatt in Deutschland entsteht in Magdeburg. Auf 2000 Quadratmetern wird im „Studio 5“ ein Mekka für digitale Kreativköpfe geschaffen. Der Ausbau schreitet voran – auch im Außenbereich gibt es nun einen neuen Blickfang.

Magdeburg - Die Magdeburger Youtuber Sandra und Sebastian Gauck haben ein neues Projekt. Es wiegt mehr als 20 Tonnen und stand zuletzt auf einem Abstellgleis in Staßfurt. Die Rede ist von einer alten DDR-Diesellok der Bauart „V 22“. Seit wenigen Tagen ruht sie vor dem Studio 5 am Pumpenhaus in Buckau.