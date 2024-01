Zum 32. Mal wählte die Volksstimme gemeinsam mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres. Nachfolgend die Laudatio auf die zweite Siegerin, gehalten auf der Gala für die Kandidaten im Alten Theater.

Carina Kröber hat ehrenamtlich ein Projekt auf den Weg gebracht, das Nichtschwimmer unter den Studenten in Magdeburg in englischsprachigen Übungsstunden bis zum Seepferdchen führt.

Wenn von Menschenrettern die Rede ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann denken viele an Feuerwehrleute, an die Bergwacht, an Polizisten, an Mediziner und Sanitäter. Wer an diese Menschen denkt und ihre Arbeit in immer schwierigeren Zeiten und in einem immer roheren Umgang unter den Menschen ehrt, liegt mit seiner Würdigung mit Sicherheit auf der richtigen Seite.

Doch noch ganz andere Menschen sind Menschenretter. Menschen, deren Wirken mit wenig Aufsehen nach außen verbunden ist. Menschen, die manchmal im Stillen und abseits einer breiten Öffentlichkeit wirken.

Es geht um jene Menschen, die nur zu oft andere erst in die Lage versetzen, schwierige Situationen zu bewältigen und ernsthaften Gefahren begegnen zu können. Dies ist mir wieder deutlich geworden, als ich in Vorbereitung auf die Ehrung der Magdeburger des Jahres Carina Kröber ein klein wenig kennenlernen durfte.

In kurzer Zeit ausgebucht

Die Geschichte: Aufgrund persönlicher Kontakte zu einigen der rund 1000 Studierenden aus Indien in Magdeburg war sie auf den tragischen Tod eines von ihnen gestoßen.

Der Mann war von einem defekten Steg in die Elbe gestürzt und ertrunken. Carina Kröbers Recherchen ergaben: Viele Menschen in Indien können nicht schwimmen. Und das hat zur Folge, dass dort 80 Menschen ertrinken – und zwar jeden Tag.

Für Carina Kröber war klar: Dies ist kein individuelles Problem für einige wenige, dies ist ein Problem vieler. Also machte sie sich ehrenamtlich auf den Weg: Sie entwickelte ein Projekt, über das eine Förderung möglich war, sie fand Unterstützer, organisierte Schwimmlehrer und Hallenzeiten.

Und hatte plötzlich Zweifel: Wird ihr Angebot, Nichtschwimmern unter den Studierenden zum Seepferdchen zu verhelfen, überhaupt auf Interesse stoßen?

Die Zweifel waren unbegründet, wie sich nach Freischaltung des Angebots innerhalb kürzester Zeit zeigte.

Und heute lässt sich bilanzieren, dass bei vielen der Kursteilnehmer das Ziel, schwimmen zu lernen, erreicht wurde. Einen Aspekt habe ich an dieser Stelle noch nicht erwähnt. Und wenn ich das nicht tue, dann würde dies Carina Kröber trotz der heutigen Ehrung ein wenig traurig stimmen.

Denn ihr ging es natürlich darum, Menschen, die sich wenigstens für einen Teil ihres Lebens für Magdeburg entschieden haben, Sicherheit im Wasser zu geben.

Zeichen des Willkommens

Es ging ihr aber eben auch darum, den Studierenden ein Zeichen des Willkommens zu geben. Ihnen zu zeigen, dass sie hier nicht allein geduldet sind, um an der Universität die Hörsäle zu füllen. Vielmehr zu zeigen, dass die in Magdeburg beheimateten Menschen ihre Nöte sehen und womöglich sogar helfen. Es ging ihr darum, die Vereinsamung von Menschen, die gerade mit der Corona-Zeit um sich gegriffen hat, aufzubrechen und auch die Studierenden untereinander besser zu vernetzen.

Und es ging ihr nicht zuletzt darum, Barrieren einzureißen. Erkennbar vielleicht in solch kleinen Zeichen, dass die Trainingsgruppen der Studierenden zu Beginn von anderen Gästen der Elbeschwimmhalle ein wenig kritisch beäugt wurden, dass es später aber auch ein freundliches Zunicken, ein aufmunterndes Wort gab.

Das ist viel wert in der Fremde, in der man nicht immer willkommen ist. Und das womöglich in einer Stadt, deren Bewohner angeblich zuweilen über einen eher zurückhaltenden, über einen eher spröden Charme verfügen.

Pflicht als Gastgeber

Bevor ich nun Carina Kröber für die Übergabe des Pokals und des Blumenstraußes auf die Bühne bitte, gestatten Sie mit bitte noch ein persönliches Wort. Manch einer mag sich vielleicht gedacht haben: Ist es vielleicht sinnlos, hier in Magdeburg ein paar Menschen das Schwimmen beizubringen, in deren Heimat mit bald 1,5 Milliarden Einwohnern Hunderte Millionen nicht schwimmen können. Sollten die knappen Kapazitäten an Hallenzeiten und Schwimmlehren nicht den eigenen Kindern vorbehalten bleiben? Beide Fragen müssen mit einem entschiedenen Nein beantwortet werden.

Denn die Studierenden aus dem Ausland sind unsere Gäste. Gäste, die sich mit Aufmerksamkeit und Einsatz unsererseits hier wohl fühlen, die auch im ureigensten Interesse unserer eigenen Wirtschaft als hochqualifizierte Fachkräfte eine Heimat finden mögen.

Doch wie gesagt: Zunächst sind sie unsere Gäste. Und es ist unsere Pflicht als Gastgeber, dass diese Gäste sich in unserem Magdeburg wohlfühlen, dass sie sich geborgen fühlen, dass sie willkommen sind – und dass ihre Sicherheit gewährleistet ist – sei es auf der Straße oder im Wasser.

Das sind alle Magdeburger des Jahres 2023

1. Sieger: Stefan Perlbach , Helfer für Helfer in Not

3. Sieger: Mirko Stage, Michael Dauer und Manuela Nord vom Verein KulturSzene Magdeburg, der seit 20 Jahren das Mittelalterfest „Spectaculum Magdeburgense“ organisiert.

4. Sieger:Waltraud Zachhuber und Dieter Steinecke vom Förderverein „Neue Synagoge Magdeburg“

5. Sieger:Marlen und Wolfgang Söder vom Verein „Blickwechsel“

6. Siegerin: Jeannette Böhm von der Alzheimer Gesellschaft Sachsen-Anhalt

7. Sieger:Andreas Schoensee, der Reibekuchen für den guten Zweck verkauft

8. Sieger:Winfried Willems, künstlerischer und organisatorischer Leiter der Reihe „Orgelpunkt am Dom“

9. Siegerin:Brigitte Otte für ihr Engagement im Seniorenbeirat und in der Gemeinwesenarbeit

10. Sieger:Marco Dankel, Mitbegründer des Kulturbrücke-Festivals

Übrigens: In den 1990er Jahren war Dagmar Hase die erste Magdeburgerin des Jahres. Damals lag der Fokus auf Prominenten, und die Wahl wurde von einer Jury getroffen.