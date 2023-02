Hund Django gibt ihr Kraft. Kristin Sawras leidet an aplastischer Anämie, was bedeutet, dass ihr Knochenmark zu wenig Blutzellen bildet. Darum ist sie auf eine Stammzellspende angewiesen. Die 30-jährige Magdeburgerin gewährt Einblicke in ihre Gefühlswelt.

Foto: Sabine Lindenau