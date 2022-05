Magdeburgerin trifft auf ihren Helfer aus der Brandnacht in Neue Neustadt

Es war ein Wiedersehen, das viele Erinnerungen wach rief: Die Magdeburgerin Kristin Güttler, die sich in der Brandnacht in Neue Neustadt durch einen Sprung aus dem Fenster rettete, traf jetzt auf ihren Helfer. Danny Vogler kümmerte sich als zufälliger Passant um die geschockte Frau und ihre Tochter.

Erstmals seit der Brandnacht haben sich Kristin Güttler und Danny Vogler am Ort des Geschehens in der Magdeburger Hugenottenstraße in Neue Neustadt wiedergesehen. Er half der Magdeburgerin, die bei dem Brand barfuß und nur dünn bekleidet aus dem Fenster geflüchtet war.

Magdeburg - Die Ereignisse in der Nacht des 30. September stecken bei Kristin Güttler noch in den Knochen. An dem Abend war sie bei ihrer Tochter in dem Plattenbau in der Hugenottenstraße zu Besuch. Die beiden Frauen wollten sich einen gemütlichen Abend machen, als gegen 20.30 Uhr plötzlich im Keller des Hauses das Feuer ausbrach. Mittlerweile steht fest, dass es Brandstiftung war. Laut Ermittlungen der Polizei war eine Matratze in Brand gesteckt worden.