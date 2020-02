Was fahren Magdeburger in ihrem Kofferraum alles spazieren? Montage & Fotos: Martin Weigle

Sind Magdeburger Autobesitzer eher ordentlich oder sehen die Kofferräume ihrer Fahrzeuge wie das Zimmer eines Jungendlichen aus?

Magdeburg l Was fahren die Magdeburger in ihrem Auto alles spezieren? Allgemein wird empfohlen nichts im Kofferraum herumzufahren, was nicht unbedingt notwendig ist. Denn durch jedes zusätzliche Gramm Gewicht benötigen Autos mehr Kraftstoff. Ist das den Autofahrern in Magdeburg bewusst und halten sie sich daran oder haben sie lieber ihre sieben Sachen dabei.

Astrid Fieber ist Wahrsagerin und Heilpraktikerin und hält ihren Kofferraum immer in Ordnung. Voll sei dieser nur, wenn sie einkaufen war oder für berufliche Zwecke Material transportieren muss. Die 57-jährige Magdeburgerin sagt, ein aufgeräumtes Auto sei ihr sehr wichtig.

Genauso sieht es Joachim Abicht. Der ehemalige Berufskraftfahrer sagt: "Ich habe mein ganzes Berufsleben im Auto verbracht, dass ist einfach so, das Auto muss ordentlich sein, sonst fühle ich mich nicht wohl darin." Außerdem koste es nur unnötig Sprit, wenn man unnötige Sachen im Auto herumfährt, so der 64-jährige Rentner.

Die Altenpflegerin Monique Lange fährt mit dem Auto ihres Ehemannes. Auch bei ihr ist der Kofferraum aufgeräumt. Bis auf Sicherheits- und Winterausrüstung ist das Gepäckfach leer. Die 34-jährige Magdeburgerin berichtet, dass das Auto auch sonst immer aufgeräumt ist.

Im Kofferraum von Berufsschullehrer Alexander Unger liegen viele Werkzeuge. "Ja, das fahre ich eigentlich immer mit mir herum", so der 30-Jährige. Er fahre häufig spontan in seinen Garten und benötige die Sachen dort. Den Lehrer für Mathematik und Bautechnik stört es nicht, dass der Kofferraum dauernd gut gefüllt ist. "Wenn ich jedes Mal nach der Arbeit erst nach Hause fahren muss, um das Werkzeug zu holen, kann ich es auch gleich lassen. Dann ist es nämlich dunkel", sagt er lachend.

