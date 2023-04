„Herr Anton“ ist neu in Magdeburg. In einem umgebauten Container stehen Verkaufsautomaten. Sie können rund um die Uhr bedient werden. Doch das Angebot kommt mit einem Mehrpreis.

Magdeburgs erster Mini-Markt im Container steht an der Leipziger Chaussee

Auf dem Parkplatz des ehemaligen Aldi-Marktes an der Leipziger Chaussee (heute Lasertag-Arena) steht seit wenigen Tagen der Verkaufscontainer von „Herr Anton".

Magdeburg - Wer kennt es nicht? Mitten in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen ist plötzlich ein Heißhunger da, der gestillt werden will. Vielleicht fehlen auch einfach Zahnpasta, Toilettenpapier oder Kaltgetränk.