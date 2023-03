Magdeburgs Kampfansage an illegale Müllentsorgung

Ab 17. März startet die Aktion „Magdeburg putzt sich“. Auch in Magdeburger Stadtteil Olvenstedt beteiligen zahlreiche Bürger am Frühjahrsputz.

Magdeburg - Der gerade wieder angelaufenen Aktion „Magdeburg putzt sich“ schließen sich auch die Bewohner von Neu-Olvenstedt an. Am 15. April ist bei einem großen Putzeinsatz im Bereich der Marktbreite und des Sternsees Mithilfe gefragt, wie Matthias Gehrmann von der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Neu-Olvenstedt sagt. Mit freiwilligen Helfern wolle die Bürgergruppe dazu beitragen, den Stadtteil von Müll und Unrat zu befreien. Details für den Einsatz sollen noch bei dem GWA-Treffen am 22. März (Sozialkaufhaus, Bruno-Taut-Ring 119, ab 17.30 Uhr) geklärt und anschließend bekanntgegeben werden.