Magdeburgs Oberbürgermeister warnt vor einer Pandemie der Ungeimpften

Magdeburg. - Auch wenn sich die Corona-Infektionszahlen in Magdeburg derzeit auf einem niedrigen Niveau bewegen, so gibt es dennoch einen Anstieg. Im Gegensatz dazu stagniert die Impfquote. Sie liegt bei den Erstgeimpften bei etwa 66 Prozent, bei vollständig Geimpften bei etwa 63 Prozent, so Trümper bei einer Pressekonferenz am Montag, 20. September. Diese Quote sei zu niedrig. Es drohe eine Pandemie der Ungeimpften.