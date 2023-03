Der ADFC hatte geladen – und neben Bürgern waren auch Vertreter der Magdeburger Stadtverwaltung mit Oberbürgermeisterin Simone Borris an der Spitze erschienen.

Magdeburg - Dieser Tage hat sich Magdeburgs Oberbürgermeisterin erneut zu einer Tour mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in den Sattel ihres Fahrrads geschwungen. Der Picknickkorb musste dabei zu Hause bleiben - denn es handelte sich um kein Freizeitvergnügen, sondern um einen Arbeitstermin. Und zwar den zweiten dieser Art: „Wir haben verabredet, vierteljährlich einige Stellen aufzusuchen, bei denen die Radfahrer hohen Handlungsbedarf sehen“, so die Chefin des Magdeburger Rathauses. Während die Route beim ersten Mal in die Neustadt führte, standen dieses Mal zwei Stadtteile im Süden Magdeburgs im Mittelpunkt: die Leipziger Straße und Buckau. Hier eine Auswahl der kritischen Stellen.