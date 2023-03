Nach mehr als einem halben Jahr fehlen noch immer die versprochenen Bäume, die in der Erzbergerstraße in Magdeburg nachgepflanzt werden sollten. Die Fraktion Grüne/future! hatte die Nachpflanzungen in der Innenstadt im Rahmen der laufenden Initiative „Otto bäumt sich auf“ im September 2022 eingefordert. Der Stadtrat folgte dem Verlangen.

Foto: Uli Lücke