Wenn Menschen Geld dafür ausgeben, sich betrügen zu lassen, dann muss da doch Magie im Spiel sein. Hans Klok sieht sich selbst als Illusionskünstler, aber eben auch als legalen Betrüger. Am Mittwoch, 22. März, war er auf Stippvisite in Magdeburg. Aus gutem Grund.

Nicht ohne seine Karten: Magier Hans Klok zu Gast in den Gruson Gewächshäusern in Magdeburg.

Magdeburg - „Es ist alles so schön clean in der Stadt.“ Hans Klok war zwar schon ein paar Mal in Magdeburg. Aber hatte keine genauen Erinnerungen mehr. Am 22. März zeigte sich der „schnellste Magier der Welt“ richtig angetan von der Landeshauptstadt. „Es ist eine so wunderschöne Stadt“, sagte der 54-Jährige, der in die Gruson Gewächshäuser gekommen war. Dort geriet er ganz schön ins Schwitzen, als er Karten fliegen und einen Tisch schweben ließ. Wozu der ganze Zauber zwischen Farnen und Palmen?