Hat Magdeburgs Beigeordneter Ronni Krug sein Amt missbraucht? Der Stadtrat hat Akteneinsicht beantragt. Und bekommt sie. Was das bedeutet.

Mail-Affaire in Magdeburg: Darum bekommt der Stadtrat Akteneinsicht

Magdeburg. - Hat Magdeburgs Beigeordneter Ronni Krug (CDU) sein Amt missbraucht? Diese Frage soll die Antikorruptionsstelle der Stadt klären. Das Verfahren hatte er selbst ins Rollen gebracht, nachdem er aufgrund einer internen E-Mail, die nach außen gedrungen war, enorm in Bedrängnis geraten war. Konkret geht es um den Wintermarkt der Schweizer Milchkuranstalt. In der Mail heißt es: „Ich bitte möglichst kreativ zu prüfen, ob wir vor dem Hintergrund Sicherheitskonzept und/ oder Brandschutz noch Möglichkeiten haben, diesen Weihnachtsmarkt zu untersagen oder mit härteren Auflagen zu versehen.“ So geht es nun mit der Aufarbeitung weiter.