„Mama geht tanzen“ feiert Open-Air-Premiere in der Festung Mark. Wie es mit der Veranstaltungsreihe speziell für Mütter in Magdeburg weitergeht.

„Mama geht tanzen“ in der Festung Mark in Magdeburg

Bisher fanden die „Mama geht tanzen“-Partys in der Factory statt: Am Freitag wird erstmals unter freiem Himmel in der Festung Mark getanzt.

Magdeburg. - „Mama geht tanzen“ – das steht für 180 Minuten Tanzen, und das zu einer für Mamas passenden Uhrzeit. Das beliebte Partyformat geht am Freitag weiter und feiert eine Premiere. Auf dem Gelände der Festung Mark in Luises Garten wird die Party erstmals unter freiem Himmel stattfinden.

Wie zu erwarten war der Ansturm auf die Tickets riesig. Die Veranstaltung ist daher bereits ausverkauft – das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Mitte August soll es eine Fortsetzung geben und Ende des Jahres soll es auch in der Factory weitergehen, wie Julia Wolf ankündigt. Die Berlinerin hat die Partyreihe speziell für Mamas nach Magdeburg geholt.

Julia Wolf organisiert "Mama geht tanzen"-Partys in Berlin, Potsdam und Magdeburg. Foto: Elisabeth Toepfer Fotografie

Endlich mal wieder tanzen gehen. Eigentlich keine große Sache. Für etliche Frauen sind diese Umstände mit einem Kind jedoch nicht vereinbar. Was die vielen Frauen an „Mama geht tanzen“ begeistert, ist die mutterfreundliche Zeit, die gut in den Alltag passt.

Lesen Sie auch: „Mama geht tanzen“: Brauchen Mütter eine eigene Partyreihe?

Es geht früh los, und noch vor Mitternacht ist wieder Schluss. Da steht normalerweise noch kein DJ am Plattenpult. „Wenn in Clubs die Party um Mitternacht erst so richtig in Fahrt kommt, hat der Alltag als Mama uns nicht mehr viel Energie übrig gelassen. Tanzen gehen, ausgelassen feiern und dabei nicht die Nacht zum Tage machen, das ist das Konzept“, erzählt Julia Wolf, die selbst zwei Kinder hat. Am Freitag können also Mamas wieder ausgelassen feiern und tanzen.

Party in Magdeburg: Auszeit vom Mama-Alltag

„An dem Abend wird bei gutem Wetter unter freiem Himmel in Luises Garten getanzt, der dann auch im neuen Glanz erstrahlen wird. Wir können an diesem Abend sogar bereits um 19 Uhr starten. Der Einlass wäre ab 18.30 Uhr möglich“, kündigt Julia Wolf an. Sollte es Stürmen oder wirklich stark regnen, wird die Party in die Festung verlegt.

Lesen Sie auch: Wer macht mehr bei Kinderbetreuung: Mama oder Papa?

Seit 2023 gibt es die Partyreihe „Mama geht tanzen“. Ursprünglich kommt das Konzept aus Nordrhein-Westfalen. Die Idee entstand bei den Initiatorinnen Anna Schumacher-Stolina und Andrea Rücker „aus dem eigenen Bedürfnis heraus“. Beide haben selbst Kinder und wollten mal wieder tanzen gehen – zu familientauglichen Zeiten.

Party für Mamas von 20 bis 23 Uhr

Auf das Konzept von „Mama geht tanzen“ haben die Magdeburgerinnen offenbar gewartet, die ersten Partys waren ein voller Erfolg, wie Julia Wolf betont. „Mütter müssen auch mal raus, brauchen eine Auszeit vom Familienalltag. Gerade uns Müttern fällt es schwer, mal den Kopf auszuschalten. Ständig haben wir die Kinder im Kopf und denken an alle anderen, nur nicht an uns selbst“, so die Berlinerin.

Alternativ zu „Mama geht tanzen“ gibt es in Magdeburg noch die Party-Reihe „Mama feiert“. Hier findet am Sonnabend, 8. Juni, von 20 bis 23 Uhr die nächste Party im Prinzzclub statt. Tickets gibt es unter anderem bei biberticket.de im Internet.