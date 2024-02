Mangelware oder freie Wahl? - So steht es um die Kitaplätze in Magdeburg

Magdeburg - 430.000 Kitaplätze fehlen in Deutschland, vor allem in den westlichen Bundesländern. Das hat die Bertelsmann-Stiftung im November 2023 bekanntgegeben. Auch in Magdeburg sorgte die Suche nach einer Unterbringung in Kindergarten oder -krippe noch vor wenigen Jahren für großen Frust bei Eltern. Null freie Plätze war lange Zeit der Standardwert im eigens eingerichteten Portal der Stadt.