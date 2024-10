Verkehr auf B 71 Marode Brücken am Magdeburger Ring müssen durch Neubauten ersetzt werden - das sind Pläne und Kosten

Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden kann als Mahnung gesehen werden. Auch die vielbefahrenen Brücken am Magdeburger Ring sind in einem schlechten Zustand. Sie sollen durch Neubauten ersetzt werden. Dafür gibt es eine erste Kostenprognose.