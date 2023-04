Seit Jahren ist der untere Teil der historischen Treppenanlage am Adolf-Mittag-See in Magdeburg mit Bauzäunen abgesperrt. Das sorgt für Unmut. Eine Erneuerung ist geplant, aber bis zum Start bleibt noch Geduld gefragt.

Marode Treppe am Adolf-Mittag-See: Stadt nennt Zeitplan für Sanierung

„Zaun der Schande“ ist an den Absperrungen am unteren Teil der historischen Treppenanlage am Adolf-Mittag-See zu lesen.