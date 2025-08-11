Line Up, Parken, Tickets Mega-Malle 2025: Die heißeste Open-Air-Party Ostdeutschlands kehrt zurück in den Elbauenpark
Knossi, Vanessa Mai & Co. bringen die Elbe zum Kochen: Am 16. August verwandelt sich der Elbauenpark wieder in ein XXL-Schlagerparadies mit über 20 Acts und echtem Ballermann-Feeling. Tickets sind fast ausverkauft – wer dabei sein will, muss jetzt schnell sein.
11.08.2025, 18:00
Magdeburg. - Mallorca und Ballermann-Feeling kommen zurück an die Elbe. Am Samstag, 16. August 2025, verwandelt sich der Elbauenpark in Magdeburg erneut in die größte Mallorca-Open-Air‑Party Ostdeutschlands – präsentiert von Radio Brocken.