Mehr als 55 Millionen Euro Umsatz im Ausbaugewerbe in Magdeburg

Magdeburg - Der Umsatz im Ausbaugewerbe lag in Magdeburg von Januar bis März 2021 bei rund 55,1 Millionen Euro. Das geht aus den vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Zahlen hervor. Dabei lagen die Magdeburger Unternehmen im Vergleich zu denen in den anderen kreisfreien Städten und in den Landkreisen Sachsen-Anhalts vorn. Mit einer Umsatzsteigerung von 14 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres 2020 lagen die Betriebe dabei im Landestrend.